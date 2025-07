Der Präsident der New Yorker Zentralbank und Mitglied der US-Notenbank Fed, John Williams, hat vor dem Hintergrund mehrfacher scharfer Kritik von US-Präsident Donald Trump an Fed-Chef Jerome Powell die Unabhängigkeit der Zentralbank betont. Nach einer Rede in New York hob Williams am späten Mittwochabend vor Reportern die Bedeutung einer unabhängigen Zentralbank für die US-Wirtschaft hervor. Eine unabhängige Notenbank würde für das Land bessere Ergebnisse in Bezug auf Preisstabilität und wirtschaftliche Stabilität liefern, sagte Williams.