Es sei gut möglich, dass das Bruttoinlandprodukt um 20 bis 30 Prozent abnehme, sagte Fed-Direktor Jerome Powell am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Interview des Fernsehsenders CBS. Er sehe aber eine "gute Chance", dass es im dritten Quartal dann wieder eine Zunahme des Wirtschaftswachstums in den USA gebe, hiess es weiter.

(SDA)