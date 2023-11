«Leute wollen Briefe auch digital bekommen»

Im digitalen Bereich arbeitet die Post laut Levrat neben dem E-Voting auch an digitalen Briefkästen. «Heutzutage wollen die Leute ihre wichtigen Briefe auch digital bekommen. Dazu braucht es neben dem Briefkasten an der Haustür einen Briefkasten in der Tasche, auf dem Smartphone.» Dieses Angebot sei zukunftsweisend. Die physischen Briefkästen wolle die Post aber nicht abschaffen.