Festival da Jazz in St. Moritz mit besonders schönem Programm

Rund die Hälfte der knapp 60 Veranstaltungen sind gratis, neben Cullums Auftritt am 19. Juli etwa auch jener von Linard Bardill am 28. Juli. Für die kostenpflichtigen Konzerte laufe der Vorverkauf dieses Jahr so gut wie noch nie, teilten die Veranstalter der Nachrichtenagentur sda mit. Für manche Konzerte sind nur noch Restkarten erhältlich, so für James Gruntz am 14., Nigel Kennedy am 24. und Herbie Hancock am 26. Juli.

Die meisten Konzerte finden wiederum im legendären, privaten Dracula-Club statt - mit Platz für gerade mal 150 Zuhörer. Der vom deutschen Lebemann und Fotografen Gunther Sachs in den 1970er Jahren gegründete Club trug massgeblich zum Jet-Set-Image des Engadiner Nobelkurortes bei. Ausser während des Festivals da Jazz ist der Club nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, sondern nur für die rund 100 ausschliesslich männlichen Mitglieder - und zu besonderen Anlässen ihren Begleiterinnen.

www.festivaldajazz.ch

(SDA)