Feuer beschädigt Zaha-Hadid-Gebäude in Beirut

Das Feuer sei gelöscht worden, erklärte ein Sprecher des Zivilschutzes am Dienstag. Brandursache und Ausmass des Schadens blieben zunächst unklar. Hadid gehörte bis zu ihrem Tod 2016 wegen ihrer kühnen Designs zu den führenden Namen der internationalen Architektur.

Als erste Frau wurde die 1950 in Bagdad geborene Hadid 2004 mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet, dem international renommiertesten Preis in der Architektur. Hadid hatte einst in Beirut studiert.

Anwohner berichteten, der starke Rauch habe in der Umgebung Panik ausgelöst. Erst am Donnerstag war im Hafen ein Grossbrand ausgebrochen, als eine Lagerhalle in Flammen aufging.

Auch bei der verheerenden Explosion am 4. August hatte es zunächst ein Feuer gegeben. Bei der Katastrophe kamen mehr als 190 Menschen ums Leben, mehr als 6000 wurden verletzt. Grosse Teile des Hafens und umliegender Gebiete wurden zerstört.

