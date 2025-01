Benefizkonzert geplant

Bei einem Konzert mit dem Namen «FireAid» sollen am 30. Januar in Inglewood südlich von Los Angeles Spenden für die Betroffenen gesammelt werden. Wie die Veranstalter mitteilten, sollen mit den Geldern Menschen unterstützt werden, die durch die Brände aus ihren Häusern vertrieben wurden. Ausserdem fliesse der Erlös in den Wiederaufbau der Infrastruktur. Das geplante Event wurde als «eine Nacht von Musik und Solidarität» beworben. Das Line-up werde in den kommenden Tagen bekanntgegeben.