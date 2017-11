Film-Theater-Projekt "Dixit" zum zehnten Todestag von Béjart

Das Projekt wurde vom belgischen Autor, Regisseur und Schauspieler Marc Hollogne kreiert. In einem einzigartigen Dialog zwischen Leinwand und Bühne vereinigt die Aufführung reale und virtuelle Elemente, Choreografien von Maurice Béjart und Gil Roman, noch nie Gezeigtes ebenso wie Archivmaterial.

Mittels Aufnahmen, die vor 28 Jahren im intimen Rahmen am Béjart Ballet Lausanne gedreht wurden wird Maurice Béjart wieder mitten in seine Truppe versetzt, in Dialog mit seinem Nachfolger Gil Roman und den aktuellen Mitgliedern der Compagnie.

"Dixit" wird nach seiner Uraufführung in Lausanne auf Welttournée gehen.

