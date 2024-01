Am Ende des Tages ist alles Erwartungsmanagement. «Ich möchte stark sein. Wir werden nicht wissen, was stark bedeutet, bis die Zahlen vorliegen», sagt Nikki Haley wenige Tage vor der Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner in New Hampshire. Dabei könnte Haley dort gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump gewinnen. Aber wetten sollte man darauf besser nicht, es ist unwahrscheinlich - Trump liegt in Umfragen auch hier klar vorn. Doch der Abstand ist deutlich geringer als anderswo - die 51-Jährige hat eine echte Chance. Die Vorwahl in dem kleinen Bundesstaat in Neuengland an der Ostküste dürfte gar ihre einzige Chance sein.

21.01.2024 10:15