«Unserer Ansicht nach wird die EZB die Zinsen voraussichtlich weiterhin um konstante 25 Basispunkte pro Sitzung senken, bis sie im Juni 2 Prozent erreichen, doch die Risiken dieser Entscheidung sind ausgewogen. Höhere geopolitische Unsicherheit und die Gefahr von Zöllen auf EU-Exporte in die USA stellen Abwärtsrisiken für das Wachstum dar, was die EZB dazu veranlassen könnte, die Leitzinsen später im Jahr zu senken, um die Wirtschaft zu stützen. Diesem Risiko wirken jedoch die jüngsten Ankündigungen einer erheblichen Erhöhung der Staatsausgaben in den kommenden Jahren entgegen. Es kann zwar einige Zeit dauern, bis die Auswirkungen der Staatsausgaben in der Wirtschaft durchschlagen, doch eine positive Stimmungsaufhellung, die bei einem Waffenstillstand in der Ukraine noch weiter verstärkt werden könnte, könnte in den kommenden Monaten zu steigenden Ausgaben und Investitionen führen.»