Der Erdgaspreis in Europa stieg ebenfalls an und übertraf erstmals seit etwa einer Woche die runde Marke von 40 Euro. In der Spitze stieg der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat auf 43,40 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren etwa 13 Prozent mehr als am Freitag. Am Markt wurde allerdings auch auf ein vermutliches Leck in einer Gaspipeline zwischen Finnland und Estland verwiesen.