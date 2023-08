Der Gesetzgeber habe mit der Revision der Aufsichtsverordnung (AVO), die mit gewissen Übergangsfristen Anfang 2024 in Kraft tritt, ein Zeichen für mehr Transparenz gesetzt, so die Finma weiter. Darin würden auch Vorgaben zu Beispielrechnungen gemacht. Die Finma erwarte nun, dass die Gesellschaften den künftigen Versicherten realistischere Entscheidungsgrundlagen ermöglichen, und sie werde ihre Aufsichtstätigkeit in diesem Bereich verstärken, hiess es.