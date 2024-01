Die Finma kritisierte die Boni-Politik der CS in einem Bericht nach der Krise scharf. Die CS habe sich bloss dem Anschein nach an der Leistung der Manager orientiert. Auch in schlechten Jahren hätten die Bankchefs hohe Vergütungen kassiert. Die «nicht finanziellen Ziele», die das Verhalten der Manager betreffen, hätten keine grosse Rolle bei der Bonusberechnung gespielt, sofern die Manager Geld für die Bank verdienten, hiess es.