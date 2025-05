So werde der Ermessungsspielraum bei der Vergabe von Hypothekarkrediten oft übermässig ausgereizt, heisst es in einer Mitteilung der Finma vom Donnerstag. Tendenziell legten die Institute etwa zu lockere Tragbarkeitskriterien in ihren bankinternen Richtlinien fest. Zudem würden sie oft einen hohen Anteil an Finanzierungen ausserhalb ihrer selbst festgelegten Tragbarkeitskriterien vergeben («Exception to policy»).