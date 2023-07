Das Finanztechnologieunternehmen Beacon ist neues Mitglied des Verbands strukturierter Produkte (SSPA). Die SSPA besteht nun aus 46 Mitgliedern, die über 95 Prozent des Marktvolumens für strukturierte Produkte in der Schweiz vereinen, wie der Verband am Mittwoch in einem Communiqué mitteilte.

05.07.2023 15:05