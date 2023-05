Los Angeles, 10. Mai (Reuters) - Ein steter Besucherstrom in den Themenparks wie Disneyland Paris lässt bei dem US-Unterhaltungskonzern Walt Disney die Kassen klingeln. Ein kräftiges Plus in der Sparte trug dazu bei, dass sich der Nettogewinn des Konzerns im zweiten Geschäftsquartal auf 1,27 Milliarden Dollar fast verdreifachte. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) ging um 14 Prozent auf 93 Cent zurück und lag dabei auf dem Niveau der Expertenschätzungen. Mit dem um 13 Prozent auf rund 21,8 Milliarden Dollar gestiegenen Umsatz übertraf das Unternehmen unter der Führung des im November aus dem Ruhestand geholten Managers Bob Iger die Markterwartungen. (Bericht von Lisa Richwine und Dawn Chmielewski, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)