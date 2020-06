Firmenkonkurse im Mai klar gesunken - "Konkurs-Tsunami" erwartet

Konkret nahm im Mai 2020 die Zahl der Insolvenzen gegenüber dem Vorjahresmonat um 32 Prozent auf 502 ab, in der Periode von Januar bis Mai waren es mit 2365 Konkursen 23 Prozent weniger, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B am Freitag mitteilte.

Die Coronakredite und die Verlangsamung in der Krise hätten dazu beigetragen, dass sich das trügerische Bild einer positiven Lage darstelle, heisst es in der Mitteilung. Doch eines sei sicher: Ein "Konkurs-Tsunami" werde über die Schweiz hereinbrechen. Die Frage sei nicht ob, sondern wann dies geschehen werde.

Die Stimmung der Unternehmer in der Schweiz zeige sich mehr bei den Neugründungen. Von Januar bis Mai betrug der Rückgang hier neun Prozent, im Mai allein waren es gar 14 Prozent. Diese Abnahme zeige, dass die Zukunftsaussichten für neue Firmen in der aktuellen Situation als negativ eingeschätzt würden, so Bisnode.

