Experte warnt vor Imageschaden für VW

Nach Ansicht des Branchenexperten Frank Schwope dürften der zweistündige Ausstand für VW zu verschmerzen sein. «Streikbedingte Ausfälle sind leicht aufzuholen», sagte der Lehrbeauftragte für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover. Anders sähe es aus, wenn sich der Konflikt weiter zuspitzen sollte. «Ein längerer, eskalierender Arbeitskampf würde Volkswagen durchaus schmerzen und könnte auch das Image in der Bevölkerung und in der Politik lädieren.»