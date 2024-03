Der Flugzeughersteller Airbus erhält einen Grossauftrag aus Korea. Die Fluggesellschaft Korean Air Lines will 33 Grossraumjets vom Typ A350 kaufen, wie sie am Donnerstag in Seoul mitteilte. Davon sollen 27 Maschinen in der längsten Variante A350-1000 geliefert werden, die restlichen 6 Maschinen in der Standardversion A350-900. Laut Preisliste haben die Flugzeuge den Angaben zufolge einen Gesamtwert von etwa 13,7 Milliarden US-Dollar (12,6 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich./stw/stk