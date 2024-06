Wie der Flughafen Zürich bereits in der Vergangenheit angekündigt hatte, kommen die wichtigsten Bauarbeiten für den neuen Flughafen im Grossraum Delhi derweil Ende 2024 zum Ende. Der Noida Airport werde in einer ersten Phase über eine Piste und ein Passagierterminal mit zehn Standplätzen am Gebäude sowie weiteren 15 offenen Standplätzen verfügen. An ihm sollen jährlich 12 Millionen Passagiere abgefertigt werden.