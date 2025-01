Insgesamt reisten im zurückliegenden Jahr 31,2 Millionen Passagiere vom grössten Flughafen der Schweiz in die Ferne, wie es in einer Mitteilung von Dienstagabend heisst. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von 8,0 Prozent. Damit wurde die eigene Prognose des Flughafens von rund 30 Millionen Passagieren übertroffen.