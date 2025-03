Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport stellt sich nach einem durchwachsenen Jahr für 2025 auf allenfalls leichte Zuwächse ein. Die Zahl der Passagiere dürfte an Deutschlands grösstem Luftfahrt-Drehkreuz von zuletzt 61,6 Millionen auf bis zu 64 Millionen steigen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Eine Mindestzahl nannte das Management im Geschäftsbericht allerdings nicht. Das Rekordniveau von mehr als 70 Millionen Fluggästen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie bleibt somit erneut weit entfernt.