Am Frankfurter Flughafen hat das Passagiergeschäft im Februar trotz Warnstreiks bei den Luftsicherheitskräften und der Lufthansa zugelegt. Der Betreiber Fraport zählte rund 3,9 Millionen Fluggäste und damit 12,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Zugleich lag das Passagieraufkommen etwa 15 Prozent niedriger als vor der Corona-Krise im Februar 2019 - auch da streikbedingt rund 1770 Flüge ausgefallen und davon 225 000 Passagiere betroffen waren.

13.03.2024 07:41