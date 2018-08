Am Piz Segnas oberhalb von Flims in Graubünden ist am Samstagnachmittag ein Flugzeug abgestürzt. Anita Senti von der Kantonspolizei Graubünden bestätigte gegenüber Keystone-SDA Berichte verschiedener Medien. Angaben zu möglichen Opfern machte die Polizei nicht.