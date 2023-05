In russisch besetzten Gebieten sowie auf russischem Territorium waren zuletzt wiederholt Tanklager und Güterzüge mit Drohnen angegriffen worden. Einige westliche Experten haben dies als Angriffe auf Nachschublinien und Vorboten einer Offensive gedeutet. Die Regierung in Kiew äußert sich nicht dazu. Am Donnerstag wurde in der russischen Region Brjansk nahe der Ukraine nach Angaben des Gouverneurs ein Öl-Lager von einer ukrainischen Drohne beschädigt. (Bericht von Reuters. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)