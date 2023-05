Washington, 11. Mai (Reuters) - Jüngste Wirtschaftsdaten aus den USA bestärken die Finanzmärkte in der Erwartung einer Zinspause der Notenbank. Der heiß gelaufene Arbeitsmarkt zeigt Abkühlungstendenzen, da die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe spürbar steigt. Insgesamt stellten vergangene Woche 264.000 Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Das ist das höchste Niveau seit Ende 2021. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 245.000 gerechnet, nach 242.000 in der vorangegangenen Woche.