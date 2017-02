Aktien USAUS-Börsen drückts vor Trumps Kongress-Auftritt ins Minus

Sie erhofften sich Hinweise darauf, welche konkreten Pläne Trump zur Erfüllung wichtiger Versprechen vorlegen wird. Dazu gehören insbesondere die Steuerpolitik, Infrastrukturinvestitionen und Bürokratieabbau. "Wir warten einfach darauf, heute Abend mehr Fleisch auf diese Knochen zu bekommen", sagte Portfoliomanager Mark Spellman vom Vermögensverwalter Alpine Funds. "Wir haben nur allgemeine Ankündigungen und versuchen nun herauszufinden, wie diese umgesetzt werden sollen."

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer bei 20'812 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,3 Prozent auf 2363 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,6 Prozent auf 5825 Punkte.

Auf die Stimmung an der Wall Street drückten zudem neue Daten zum US-Wirtschaftswachstum. Dieses schwächte sich 2016 auf 1,6 Prozent ab. Trump will die Konjunktur ankurbeln. Bereits am Montag hatte er massive Investitionen in die Infrastruktur und eine deutliche Aufstockung des Wehretats in Aussicht gestellt. Der Dow hatte daraufhin den zwölften Handelstag hintereinander auf Rekordniveau geschlossen. Das hat es seit 1987 nicht mehr gegeben.

Detailhändler Target nach Gewinnwarnung im Ausverkauf

Unter den Einzelwerten standen Target im Rampenlicht. Der Kurs des Detailhandelskonzerns stürzte um rund 12 Prozent ab, nachdem das Management vor anhaltenden Umsatzeinbussen in diesem Jahr gewarnt hatte.

Zu den Verlierern zählten auch die Aktien des Arzneimittelherstellers Perrigo, die 11,7 Prozent einbrachen. Das Unternehmen verschob die Veröffentlichung seines Jahresberichts.

Unter Druck standen ferner Finanzwerte, die im Schnitt 0,2 Prozent einbüssten. Charles Schwab sackten 3,2 Prozent ab. Der Finanzmakler kündigte eine Verringerung bestimmter Marktgeschäfte an.

Staatsanleihen legen zu

An der New York Stock Exchange wechselten rund 1,19 Milliarden Aktien den Besitzer. 1057 Werte legten zu, 1888 gaben nach, und 136 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,24 Milliarden Aktien 648 im Plus, 2249 im Minus und 179 unverändert.

Die US-Kreditmärkte legten zu. Die zehnjährigen Staatsanleihen gewannen 1/32 auf 98-31/32. Die Rendite sank auf 2,365 Prozent. Der 30-jährige Bond erhöhte sich 11/32 auf 100-20/32 und rentierte mit 2,97 Prozent. Händler erklärten die Aufschläge mit Käufen der Investoren zum Monatsende.

(Reuters)