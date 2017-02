Aktien USAWall Street setzt dank Detailhändlern Rekordjagd fort

Dies verstärkte auch Hoffnungen auf ein Anziehen der Konjunktur, die in den vergangenen Wochen vom neuen US-Präsidenten Donald Trump und seinen Plänen für Infrastrukturprogramme und Steuersenkungen geschürt wurden. Auch steigende Ölpreise trugen dazu bei. Die Gesamtgemengelage ermögliche neue Höchststände, sagte Analyst Peter Cardillo vom Broker First Standard Financial.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 20'743 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 2365 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 5865 Punkte. Dabei machte sich ein Nachholbedarf unter den Investoren bemerkbar, denn am Montag waren die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Wal-Mart-Aktien verteuerten sich um 3 Prozent. Der Umsatz in den US-Läden legte im vierten Quartal bis Ende Januar auf vergleichbarer Basis überraschend kräftig zu und auch der Online-Handel wuchs deutlich. Home Depot bescherte der florierende US-Immobilienmarkt ein spürbares Gewinnplus. Die Anteilsscheine des Unternehmens gewannen 1,4 Prozent. Dagegen setzte Enttäuschung über den Rückzug des 143 Milliarden Dollar schweren Übernahmeangebots für den britisch-niederländischen Rivalen Unilever dem US-Ketchup-Hersteller Kraft Heinz zu. Die Aktie gab knapp 2 Prozent nach.

Auch in Europa Kauflaune an den Aktienmärkten

In der Hoffnung auf steigende Gewinne aus dem Exportgeschäft deckten sich auch die Anleger in Europa am Dienstag mit Aktien ein. Ihren Optimismus stützten sie auf den Kursverfall des Euro, der Waren heimischer Unternehmen auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger macht. Zur positiven Stimmung trug ausserdem die anziehende Konjunktur in der Euro-Zone bei.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 880 Millionen Aktien den Besitzer. 2131 Werte legten zu, 827 gaben nach und 143 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,9 Milliarden Aktien 1670 im Plus, 1207 im Minus und 210 unverändert.

Die US-Kreditmärkte gaben vor der für Mittwoch geplanten Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung des Offenmarktausschusses der amerikanischen Notenbank von Ende Januar nach. Die zehnjährigen Staatsanleihen verloren 2/32 auf 98-12/32. Die Rendite stieg auf 2,4326 Prozent. Der 30-jährige Bond sank 5/32 auf 99-7/32 und rentierte mit 3,0391 Prozent.

(Reuters)