Fast ein Viertel des Investitionskapitals wird allein in China benötigt. (Bild: Shutterstock.com/humphery)

Die Weltwirtschaft liegt bei der Erreichung des Netto-Null-Ziels für das Jahr 2050 deutlich hinter dem Zeitplan zurück. Diese Lücke kann jedoch mit 100 Bio. USD an "grünen" Investitionen geschlossen werden. Das geht aus der neusten Studie "Net Zero by 2050" von BNY Mellon Investment Management in Zusammenarbeit mit Fathom Consulting, hervor.



Obwohl grüne Investitionen zunehmen, zeigt die Studie, dass Regierungen, Vermögensverwalter und Unternehmen mehr tun müssen, um das Netto-Null-Emissions-Ziel zu erreichen. Die 100 Bio. USD entsprechen etwa 15% der gesamten weltweiten Investitionen in den nächsten 30 Jahren oder etwa 3% des globalen Bruttoinlandprodukts (BIP) im gleichen Zeitraum. Darüber hinaus müssen allein die Unternehmen des S&P 500 bis 2050 rund 12 Bio. USD an grünen Investitionen tätigen, um auf Kurs zu bleiben.



"Investitionen sind jedoch nur eine Seite der Medaille – es bedarf umfassenderer politischer Massnahmen, um das Tempo der Dekarbonisierung zu beschleunigen", sagt Shamik Dhar, Chief Economist von BNY Mellon Investment Management. So wurde der Ruf nach einer globalen Kohlenstoffsteuer laut. "Wir halten einen koordinierten Ansatz jedoch für unwahrscheinlich. Die Regierungen müssen vielmehr Investitionen des Privatsektors fördern und Anreize schaffen sowie gleichzeitig die Risiken der Energiewende durch politische Massnahmen abmildern."