"Die Europäische Zentralbank befindet sich in einer komplizierten Lage. Denn sie weiss, dass sich das Wachstum verlangsamt und eine Rezession wahrscheinlich ist, muss aber die Inflation von derzeit 10% wieder näher an ihr 2-Prozent-Ziel heranführen", erklärt Dwek. Ein Grossteil der Inflation sei auf höhere Lebensmittel- und Energiepreise zurückzuführen, während sich das Lohnwachstum in Grenzen halte. Die Teuerung dürfte sich daher wieder abschwächen, wenn sich bei den Energiepreisen eine Entspannung abzeichne.