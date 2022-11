Auch Schweizer Vorsorgefonds konnten sich der schlechten Börsenlage nicht entziehen. Seit Beginn des Jahres verbuchten sowohl Aktien als auch Anleihen massive Kursverluste. Da die Vorsorgefonds im Durchschnitt zu fast 90 Prozent aus diesen beiden Anlageklassen bestehen, wiesen alle 81 untersuchten Fonds in den vergangenen zwölf Monaten eine negative Performance aus. Etwas weniger stark fielen Fonds mit einem unterdurchschnittlichen Anteil in Aktien und Anleihen, die stattdessen etwas stärker in andere Anlageklassen wie Immobilien oder den Geldmarkt investieren.