Peter Bezak: Ja, genau. Für börsennotierte Unternehmen in der EU mit mehr als 500 Mitarbeitenden ist es ein besonders wichtiges Jahr, weil sie zum ersten Mal nach den Vorgaben der EU-Taxonomie berichten müssen. In diesem Sommer hat der Bundesrat mit "Swiss Climate Scores" für die Schweiz ein Zeichen zur nachhaltigen Positionierung des Schweizer Finanzplatzes gesetzt. Hier geht es um Klimatransparenz bei Finanzanlagen. Die Schweiz übernimmt damit bei der Schaffung von Transparenz von klimaverträglichen Finanzflüssen eine Pionierrolle. Die "Swiss Climate Scores" sollen eine Best Practice in der Transparenz von klimaverträglichen Finanzanlagen schaffen. Damit fördert der Bund Anlageentscheidungen, die dazu beitragen, die globalen Klimaziele zu erreichen. Mit den Messgrössen "Treibhausgasemissionen" und "Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen" können Investoren erfassen, wie stark das diesbezügliche Exposure in einem Investment-Portfolio ist. Weitere Messgrössen berücksichtigen zukünftige Entwicklungen und nehmen Bezug auf die globalen Klimaziele sowie den Netto-Null-Pfad bis 2050. Diese insgesamt sechs Indikatoren schaffen einen gemeinsamen Rahmen, an dem sich Finanzinstitute orientieren können. Zur Anwendung der "Swiss Climate Scores" sind Finanzunternehmen allerdings derzeit nicht verpflichtet. Ihre Anwendung geschieht auf freiwilliger Basis.