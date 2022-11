Leider existiert die oben erwähnte Zeitmaschine nicht. Die Frage sei daher, wie man sich am besten für die nächsten Monate positioniere. Soll man an den tiefroten Aktienpositionen festhalten oder sie verkaufen, um weitere Verluste zu verhindern? "Gemäss unserer Einschätzung fahren Anlegerinnen und Anleger im Moment am besten, wenn sie an ihren Aktienpositionen festhalten", so Rühl.