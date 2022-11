Raymond Sagayam, Chief Investment Officer, Fixed Income, sagt: «Wir freuen uns über diese strategische Entwicklung bei Pictet AM, über das unsere Kunden Zugang zum gesamten Spektrum von Zinsanlagen sowohl an öffentlichen als auch privaten Märkten erhalten. Dies erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem wir ein Comeback von Investitionen in Anleihen erwarten. Das neue Private-Debt-Team wird mit seiner Expertise die Kunden von Pictet AM dabei unterstützen, von attraktiven Risiko-Ertrags-Profilen in der Anlageklasse zu profitieren.»