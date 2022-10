"Das Gesetz hat einen interessanten Namen, der in einem gewissen Widerspruch zum Glauben an eine 'grüne Inflation' steht", so die Portfoliomanagerin. "Die Anreize steigern wahrscheinlich die Nachfrage nach CO2-armen Technologien und den dafür benötigten Rohstoffen. Dies könnte die Preise kurzfristig in die Höhe treiben. Längerfristig jedoch könnte eine Wirtschaft, die weniger von schwankenden Öl- und Gaspreisen abhängt, ein stabileres und niedrigeres Inflationsprofil aufweisen." In diesem Sinne könnte der Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft, die sich viel stärker auf einen Mix aus Windenergie, Solarstrom, Erdwärme, Kernkraft und Wasserstoff stützt, ein nützliches Instrument zur Bekämpfung der langfristigen Inflation sein.