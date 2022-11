Die Anlagestiftung 1291 strebte für die Anlagegruppe "Immobilien Schweiz" eine Kapitalerhöhung von CHF 250 Mio. an. Herausgesprungen sind CHF 83 Mio. und damit deutlich weniger als geplant. "1291" verweist auf das herausfordernde Umfeld am Kapitalmarkt. Es ist aber auch ein klares Zeichen, dass nach Jahren der Euphorie am Immobilienmarkt Vorsicht eingekehrt ist.

04.11.2022 22:33