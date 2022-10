Klimaschutz wird zur Bildungsaufgabe (Foto Trevor Bexon/ Shutterstock)

„Bildung ist die Voraussetzung zum Handeln“, heisst es in einem offenen Brief an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron von 17 Persönlichkeiten aus der Zivilgesellschaft, darunter der Klima- und Energieexperte Jean-Marc Jancovici, die Mitbegründerin einer Impact-Investing-Plattform Eva Sadoun und der Regisseur Cyril Dion. Die Forderung: Die Mitglieder der französischen Regierung sollen in Klimafragen geschult werden.