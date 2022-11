Apollo erwirbt bereits einen grossen Teil des Verbriefungsgeschäfts der Schweizer Grossbank. Details dazu gab die CS am Dienstag bekannt.



Die laut Bloomberg vor dem Verkauf befindliche Sector Financial bietet Finanzierungslösungen und Kredite für mittelgrosse Unternehmen an. Die 23 Beschäftigte aufweisende CS-Tochter ist ausser dem Hauptsitz in Chevy Chase (Maryland) in New York und Chicago vertreten.