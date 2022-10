Die Vorteile von Dividenden liegen auf der Hand: Für private Investoren generieren sie einen willkommenen Geldzufluss. Institutionellen Anlegern wie zum Beispiel Versicherungsgesellschaften oder Pensionskassenfonds helfen sie bei der Finanzierung laufender Ausgaben, so die Bank Vontobel.



Die Wichtigkeit des Themas spiegelt sich auch an den Märkten, zum Beispiel im sogenannten "Dividend Aristocrats" Index. Dieser umfasst die Unternehmen des US-Aktienkursbarometers S&P 500, die in jedem der letzten 25 aufeinanderfolgenden Jahre ihre Basisdividende ausbezahlt und erhöht haben. Die Dividenden-Aristokraten der USA gelten als Beispiel, wie Dividendenperlen auch an anderen Märkten, beispielsweise dem schweizerischen, abschneiden.



Es gibt auch eine Liste von US-Unternehmen, die über die letzten 50 Jahre regelmässig ihre Dividende ausbezahlt und erhöht haben. Sie nennt sich "Dividend-King", und darin enthalten sind Unternehmen wie Procter & Gamble, 3M, Johnson & Johnson, Coca-Cola und National Fuel Gas.



Einer der langfristigen Vorteile von Aktien, die hohe Dividenden auszahlen, sind potenziell höhere Renditen und eine geringere Volatilität. Dividenden können auch dazu beitragen, Verluste in Baisse-Zeiten abzufedern. Betrachtet man die letzten drei Bärenmärkte, in denen der S&P 500 um mehr als 30% fiel, so schnitten die S&P 500 Dividend Aristocrats zwei Mal besser ab als der S&P 500 Index (vgl. Tabelle).



Dies geschah zum ersten Mal beim Platzen der Technologieblase (September 2000 bis Oktober 2002) und zum zweiten Mal während der globalen Finanzkrise (Oktober 2007 bis März 2009). In beiden Fällen war die Outperformance signifikant oder sogar sehr signifikant. In jüngster Zeit, während der Covid-19-Turbulenzen, erzielten die Dividenden-Aristokraten eine geringfügig schlechtere Performance. Wachstumsaktien, die in der Regel wenig oder keine Dividende zahlen und den Gewinn vollständig ins künftige Wachstum stecken, lagen pandemiebedingt (Stichworte: Digitalisierung, Homeoffice) vorn.