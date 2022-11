Vorerst ist weiteres Anseilen angesagt, aber im Verlauf von 2023 werden die Gefahren nachlassen. (Bild: Shutterstock.com/nullplus)

In diesem Jahr gab es wenig Möglichkeiten, sich dem rauen Wind an den Anlagemärkten zu entziehen. Das werde im neuen Jahr anders sein, meint Robeco. "Für 2023 erwarten wir eine deutliche Aufhellung der Renditeaussichten für wichtige Anlageklassen", schreibt das niederländische Finanzinstitut in seinem Investment-Ausblick.