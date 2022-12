Würde man den Lebensmittelfirmen den Verlust der biologischen Vielfalt, die Umweltverschmutzung und die negativen gesundheitlichen Folgen in Rechnung stellen, entstünden ihnen enorme Kosten, die – zum Teil – an die Verbraucher weitergegeben würden. «Der Sektor braucht günstigere und sauberere Energie, aber auch Investitionen in Technologien und Anbaumethoden, die den intensiven Druck auf empfindliche Ökosysteme und Gemeinschaften verringern, also die externen Kosten senken», ist sich Chris Iggo sicher. Es sei klar, was bei der Energiewende getan werden müsse. «Trotz der zu langsamen politischen Unterstützung für den Wandel sehen wir eine starke Dynamik bezüglich der Energiewende im Unternehmens- und Investmentsektor.» Bei Lebensmitteln sei es nicht das Gleiche, auch wenn sich in Bezug auf nachhaltige Landnutzung, pflanzliche Proteine, laborgestützte Anbautechniken viel tue.