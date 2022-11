Deutlich sichtbar ist, dass Bargeld insbesondere in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit, wie beispielsweise in der Rezession nach der Finanzkrise 2008 stark gefragt war. Diese erhöhte Bargeld-Nachfrage sei aber weniger auf steigende Zahlungsaktivitäten zurückzuführen, erklärt Dietrich: "Vielmehr nimmt Bargeld in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit die Funktion eines sicheren Hafens ein." Eine erhöhte Nachfrage zeigte sich demnach 2011, 2015, 2018 sowie 2020 – "alles Jahre, in denen das reale BIP in mindestens einem Quartal rückläufig war."