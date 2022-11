Gefahr der Deindustrialisierung in Europa

Diese Kosten werden sich auf ganz Europa auswirken, da hier dieselben Triebkräfte wirken wie im Vereinigten Königreich, auch wenn sich dies noch nicht unmittelbar in den Rechnungen niedergeschlagen hat. "Betragen die Kosten für Gas und Strom in Europa ein Vielfaches der Preise in den USA und Asien, könnte dies zu einer erheblichen Deindustrialisierung in Europa führen," zeigt sich Gallagher besorgt. Die Schwerindustrie könnte in andere Regionen abwandern, sollten die Produktionskosten in Europa zu hoch werden. "Infolgedessen halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass es zu Interventionen auf den europäischen Märkten kommen wird und die Regierungen werden versuchen, den Strompreis zu deckeln oder massiv zu subventionieren. Dies geschieht im Vereinigten Königreich bereits."