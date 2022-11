Umweltschutz als Herausforderung

Die andere Herausforderung ist natürlich die Umwelt. Indonesien dürfte in den kommenden Jahren den grössten Teil des neu auf den Markt gebrachten Nickels liefern. Das Land ist jedoch für seine Stromerzeugung grösstenteils immer noch auf Kohle angewiesen. Der Bergbau hat auch Auswirkungen auf die Entwaldung und die Biodiversität. "Aktive Investoren stehen bereits mit einigen der beteiligten Unternehmen in Kontakt und stellen Verbesserungen bei der Offenlegung und den Praktiken fest. Diese Aufgabe ist aber noch lange nicht abgeschlossen und für die Kapitalverwalter stehen schwierige Entscheidungen an", sind die Autoren überzeugt.