Angesichts der sich überschlagenden Spekulationen in den Medien über fundamentale Veränderungen einschliesslich einer milliardenschweren Kapitalerhöhung, was den Aktienkurs letzte Woche in den Abgrund riss, hat die Bank mit einer Mitteilung reagiert: Man komme mit der "umfassenden strategischen Überprüfung gut voran", heisst es darin.

26.09.2022 23:33