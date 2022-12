- Die Entwicklung des TNFD-Rahmens: Die Taskforce for Nature-related Financial Disclosure (TNFD) ist eine globale, marktgesteuerte Initiative, die sich aus Unternehmen, Finanzinstituten und Intermediären zusammensetzt, ähnlich wie die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) für Klimaangaben. Ihr Ziel ist die Einbeziehung von naturbedingten Risiken und Chancen in die unternehmerische Entscheidungsfindung. Darüber hinaus soll die naturbezogene Finanzberichterstattung durch relevante regionale und sektorale Kennzahlen und Ziele gefördert werden.