Transparente Nachverfolgung

Bislang sind Blockchain-Konsortien in der Konsumgüterindustrie am weitesten verbreitet. Dort werde die Technologie vor allem zur Verfolgung und Überprüfung der Übertragung, Herkunft und Authentizität von Waren in Lieferketten genutzt. Solche Konsortien würden Unternehmen vor allem dabei helfen, ökologische und soziale Probleme in Lieferketten anzugehen.