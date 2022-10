In Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen lebt mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung und ein noch höherer Anteil der jungen Weltbevölkerung. Rund zwei Drittel der jährlichen Mittel in Höhe von fünf bis sieben Billionen US-Dollar, die zur Erreichung der UN-Ziele bis 2030 notwendig sind, werden in Schwellenländer fliessen. Anleger dürften als Folge von steigenden Realeinkommen, der Urbanisierung und der Einführung von Technologien in den Bereichen saubere Energie, Elektrifizierung, Digitalisierung und Gesundheitswesen profitieren.