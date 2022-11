Europäische Anleger tendieren dazu Infrastrukturprojekte in ihrer näheren Umgebung in Erwägung zu ziehen, dabei winkt das grösste Aufwärtspotenzial in den wachstumsstarken Märkten Asiens. Angesichts des prognostizierten starken Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums in den kommenden Jahren sowie der zunehmenden Urbanisierung wird erwartet, dass der Strombedarf dieser Länder dramatisch steigen wird: Investitionen in saubere, nachhaltige Energie in Schwellenländern müssen bis 2030 um 700% steigen, wenn wir diese schnell wachsende Nachfrage befriedigen wollen.