Die politischen Entscheidungsträger in Peking sind entschlossen, das Stromnetz des Landes zu einem der schnellsten und "intelligentesten" der Welt zu machen. Da sich das Wirtschaftswachstum des Landes in anderen Bereichen verlangsamt, werden Vorhaben wie die Netzmodernisierung von Chinas gezielterem Ansatz zur Förderung der Infrastruktur und der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlicherer Energie profitieren. Ein intelligentes Stromnetz ermöglicht den Austausch von Strom und Daten in beide Richtungen. Es kann künstliche Intelligenz nutzen, um Angebot und Nachfrage dynamisch aufeinander abzustimmen und das schwankende Angebot auszugleichen.