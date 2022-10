Gutes Umfeld für CTA-Strategien

“Die Volatilität an den Finanzmärkten nahm im September zu, wobei die Verwerfungen an den Devisenmärkten als zusätzlicher Katalysator zu den anhaltenden Rückgängen an den Aktienmärkten, den steigenden Zinsen und der generationsübergreifenden Inflation hinzukamen. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 haben Makro-Hedgefunds die Volatilitätswelle opportunistisch genutzt, um die Rekord-Outperformance der Aktienmärkte zu verlängern, während die gesamte Hedgefund-Branche die stärkste Outperformance der Aktienmärkte seit 20 Jahren erzielte”, erklärte Kenneth J. Heinz, President von HFR, dem Weltmarktführer in der Indexierung, Analyse und im Research der globalen Hedge-Fonds-Branche.